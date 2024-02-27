«В прошлом году даже Пугачёва с Галкиным* на сцену не вышли»: Дзюник назвал возможных участников фестиваля Вайкуле
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На очередной фестиваль певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале этим летом могут приехать «старые иноагенты». С соответствующим предположением выступил музыкальный продюсер Леонид Дзюник.
Его комментарий приводит издание «Абзац».
Вайкуле уже сообщила о начале продажи билетов на мероприятие. В этом году цены существенно ниже: самый дорогой билет стоит не 700 евро, как год назад, а 250.
Дзюник считает, что участники «голой» вечеринки не приедут на фестиваль, молодые украинские артисты «не захотят светиться среди сумасшедших».
«Остаются только старые иноагенты – подонки, желающие выпить «Рижского бальзама» на халяву», - сказал Дзюник.
При этом продюсер подчеркнул, что «прошлогодний фестиваль провалился» и не пользуется популярностью. Друзья продюсера в Латвии заявили, что о Вайкуле забыли, а о мероприятии ничего не знают.
«К ней в прошлом году даже её друзья Пугачёва с Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) на сцену не вышли», – заключил продюсер.
Напомним, год назад мероприятие проводилось с 26 по 30 июля. Пугачева и ее супруг присутствовали, но не выступали.
Ранее Вайкуле высказывалась о «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Она не увидела «ничего такого» и отказалась осуждать участников мероприятия.
*признан иноагентом на территории РФ