«В прошлом году даже Пугачёва с Галкиным* на сцену не вышли»: Дзюник назвал возможных участников фестиваля Вайкуле

На очередной фестиваль певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале этим летом могут приехать «старые иноагенты». С соответствующим предположением выступил музыкальный продюсер Леонид Дзюник.

Его комментарий приводит издание «Абзац».

Вайкуле уже сообщила о начале продажи билетов на мероприятие. В этом году цены существенно ниже: самый дорогой билет стоит не 700 евро, как год назад, а 250.

Дзюник считает, что участники «голой» вечеринки не приедут на фестиваль, молодые украинские артисты «не захотят светиться среди сумасшедших».

«Остаются только старые иноагенты – подонки, желающие выпить «Рижского бальзама» на халяву», - сказал Дзюник.

При этом продюсер подчеркнул, что «прошлогодний фестиваль провалился» и не пользуется популярностью. Друзья продюсера в Латвии заявили, что о Вайкуле забыли, а о мероприятии ничего не знают.

«К ней в прошлом году даже её друзья Пугачёва с Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) на сцену не вышли», – заключил продюсер.

Напомним, год назад мероприятие проводилось с 26 по 30 июля. Пугачева и ее супруг присутствовали, но не выступали.

Ранее Вайкуле высказывалась о «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Она не увидела «ничего такого» и отказалась осуждать участников мероприятия.

*признан иноагентом на территории РФ