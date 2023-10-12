«В прошлое не ходить»: Юлия Барановская о попытках вернуть бывшего

Юлия Барановская заявила, что женщинам лучше не возвращаться к бывшим возлюбленным. Об этом она рассказала в беседе с Пятым каналом.

«В прошлое ходить бесполезно. Там никогда ничего не поменяется. Поэтому, если без конца заглядывать в прошлое, в какие-то свои поступки или в какие-то свои действия, поведение и думать, что нужно было поступить по-другому, ты там ничего не поменяешь», – пояснила телеведущая.

Знаменитость добавила, что встречи с бывшими в надежде вернуть отношения – это пустая трата времени. Поэтому она предпочитает «в прошлое не ходить».

43-летняя Юлия Барановская утверждает, что человек получает ценный жизненный опыт после того, как совершает ошибки. Она уверена, что некоторые трудности лучше пережить самому, чтобы в будущем не повторять этот негативный опыт.

Напомним, в 2013 году известная телеведущая развелась с Андреем Аршавиным. Вместе пара воспитывала троих детей, но, по словам спортсмена, он около семи лет не виделся с наследниками.

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