Адвокат назвала единственный способ лишения Аллы Пугачевой паспорта РФ

Появившаяся в Сети информация о наличии у певицы Аллы Пугачевой гражданства сразу нескольких государств вызвала слухи о возможности лишения примадонны эстрады российского паспорта. Адвокат Анна Фролова пояснила изданию «ДНИ.РУ», в каком случае это может произойти.

По ее словам, в России не запрещено иметь гражданство других стран, но, если между государствами нет договоренности о взаимном признании паспортов, новые гражданства будут считаться не двойными и тройными, а вторыми и третьими. Фролова подчеркнула, что у обладателей двойного и второго гражданства есть различия в правах и обязательствах.

Согласно некоторым данным, Пугачева является гражданкой Кипра, а также имеет гражданство Израиля. Юрист обратила внимание на то, что наличие европейского паспорта накладывает на его обладателей некоторые ограничения. Например, Кипр часто используют в серых схемах для вывода денег, что запрещено законами РФ.

Анна Фролова подчеркнула, что несмотря на наличие паспортов нескольких стран Алла Пугачева потеряет статус гражданина РФ только если сама решит от него отказаться. В принудительном порядке сделать это невозможно.

«Конституция не предусматривает процедуры лишения человека статуса гражданина нашей страны», - заключила эксперт.

Алла Пугачева уже больше года не проживает в РФ. Вместе с семьей артистка обосновалась в Израиле.

Ранее мы писали, что певица Надежда Бабкина рассказала о встрече с 74-летней Аллой Пугачевой в Москве. По ее словам, примадонна «ни с кем не захотела разговаривать». Певица лишь обменялась приветствием с некоторыми артистами.