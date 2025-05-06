«Мечтала о дорогих сумках и брендовых нарядах»: звезда Comedy Club рассказала о заработках

Звезда Comedy Club Екатерина Шкуро рассказала о заработках. 25-летняя артистка призналась, что первые большие гонорары потратила на дорогую одежду. Об этом она сообщила в интервью Леди Mail.

Шкуро призналась, что активно помогает близким. Она вспомнила слова мамы о том, что богатый человек не тот, у которого все есть, а тот, которому всего хватает.

«До того как у меня появились деньги, я мечтала о дорогих сумках и брендовых нарядах и, когда у меня случились первые внушительные гонорары, я спускала их на одежду и аксессуары, утоляя жажду люкса», – поделилась она.

Екатерина в какой-то момент осознала, что нужно бережнее относиться к финансам. Сейчас она тратит деньги разумно. Они с супругом мечтают иметь большой дом, пока эта мечта еще не осуществилась.

«Мне на все хватает, моя семья ни в чем не нуждается, я закрыла родителям ипотеку», — поделилась артистка.

Шкуро поделилась подробностями своего творчества. Она заявила, что ей близок жанр комедии, а веселить зрителей доставляет ей удовольствие. Блондинка считает, что подходит под жанр подобных фильмов и передач не только внешне, но и внутренне.

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