«В приметы не верю»: вдова Пьера Нарцисса выходит замуж за его лучшего друга

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева в ближайшее время выйдет замуж за его лучшего друга. Избранником брюнетки стал Евгений Шахрай.

Женщина не стала скрывать дату и место торжества. Оно пройдет в последний день мая в Москве. Влюбленные отпразднуют свадьбу в банкетном зале рядом с метро «Тульская».

«Женя — друг Нарцисса. Он порядка 100 треков Пьера запустил, в Интернете скоро будет презентация. То, что Нарцисс хотел сделать, но не успел, сделал Женя», — поделилась Валерия.

После смерти артиста Калачева не планировала снова идти под венец. Но во время работы с Евгением поняла, что этот человек стал ей близким. Их сотрудничество было связано с последними композициями Нарцисса.

«Получилось все очень серьезно. И все это подводилось еще знаками и снами, где объяснялось от имени Пьера. Поэтому невозможно было это не сделать. Так что нас не только творчество объединило во имя Пьера Нарцисса, но и все остальное», — объяснила брюнетка.

Многие брачующиеся не выбирают месяц май, а тем более високосный год, так как верят в приметы. Но Валерию это никак не смущает.

«В приметы не верю. Откладывать что-то — это откладывать жизнь. Возможно, у человека следующего года не будет. Жить нужно здесь и сейчас. У меня жизнь сейчас идет как на вулкане, просто взрывается хорошими событиями, подвижками», — убеждена Калачева.

Ранее мы писали о том, что у исполнителя хита «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса родилась внучка.