Стал дедушкой: у исполнителя хита «Шоколадный заяц» Пьера Нарцисса родилась внучка

Певец Пьер Нарцисс скончался два года назад. Ровно столько артист не дожил, чтобы увидеть свою внучку. Дедушкой покойного исполнителя сделал его внебрачный сын, передает Teleprogramma.pro.

Молодой человек, по данным СМИ, проживает в Камеруне. Не так давно у него родилась дочь. Малышку назвали Лила. Вдова артиста Валерия Калачева рассказала журналистам, что общается с сыном покойного артиста.

«У Андрэ дочка родилась. И он ее Каролине и мне показывал. А они ждали сына, чтобы назвать его Пьер Нарцисс», — заявила Калачева.

Также, по словам Валерии, молодой человек ездит на могилу отца, которая находится в Камеруне. Именно там похоронили звезду в семейном склепе.

Ранее вдова Пьера Нарцисса рассказала, что после смерти певца его семью преследуют беды. Например, его мать упала и получила тяжелую травму.