В постоянном стрессе: Михаил Шац* заговорил о жизни после переезда в Израиль

В 2022 году известный комик Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) покинул Россию, сейчас он живет в Израиле. При этом шоумен не раз утверждал, что скучает по родине. В YouTube-подкасте «СИЛА МЫСЛИ» он признался подписчикам, что после переезда в Израиль испытывает постоянный стресс из-за неуверенности в будущем.

Телеведущий добавил, что это чувство начало преследовать его еще в России, однако в течение последнего года страх стал для него главным раздражителем.

«У меня нет точного и полного принятия всего этого. Спокойствия я не нашел. Дзена какого-то в этом вопросе», – откровенно заявил он.

При этом комик отметил, что было бы здорово, если бы он нормально относился ко всем вызовам, которые преподносит ему судьбу. Шац* хотел бы чувствовать себя спокойно, но пока не может.

Кроме того, шоумен рассказал, что сейчас строит все свои планы, исходя из того, что находится в Израиле. Он уверен, что надо проживать жизнь «здесь и сейчас».

«Надеяться на какие-то изменения - это давать себе поблажку. Это значит, что просто переждать. А это неправильно», – пояснил Шац*.

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*признан иноагентом на территории РФ