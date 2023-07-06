Шоумен Александр Ревва заработал на музыкальном бизнесе 46 миллионов рублей

Стало известно, что артист Александр Ревва заработал на музыкальном бизнесе 46 миллионов рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

За 2022 год выручка одной из фирм Реввы составила 4,9 миллиона рублей. Выручка второго ООО артиста — 42 миллиона. Ревва является единственным владельцем компаний.

Фирма «Войс Медиа Продакшн», которой владеет певец, занимается производством музыкального контента. Вторая компания, «Войс Медиа» специализируется на создании фильмов, клипов и телепрограмм.

Напомним, после февральских событий Александр Ревва покинул Россию, однако известно, что он продолжает зарабатывать внутри страны. По слухам, он с семьей сейчас проживает в Испании.

Ранее пластический хирург Дарья Фетисова в эксклюзивном материале для портала «Страсти» рассказала, как артисту удается в 48 лет выглядеть на 30. Эксперт убеждена, что Ревва буквально живет трендами пластической хирургии. Про него можно в прямом смысле сказать, что благодаря операциям и процедурам его «провинциальная внешность стала эталоном мужской красоты».