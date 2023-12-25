«В последний раз встречались шесть лет назад»: как сейчас живет приемный сын Сергея Зверева

Приемный сын стилиста Сергея Зверева вот уже шесть лет не видится со звездным отцом. При этом жизнь у него складывается не лучшим образом: он вынужден много работать за небольшие деньги и пытаться погашать долги.

Сейчас Зверев-младший живет в Коломне в квартире пенсионера, за которым ухаживает. За заботу пожилой россиянин разрешил ему не платить аренду. Работает он в основном звукорежиссером в Доме культуры. Зарплата там совсем небольшая – всего 18 тысяч рублей. Поэтому Сергей вынужден брать подработки в других местах. Например, он таксует и устанавливает чипы на банковские терминалы в продуктовых магазинах.

По признанию молодого человека, денег ему все равно не хватает. Одно время, чтобы выживать, он даже брал кредиты. Но долги не погасил до сих пор.

«Взял кредит 10 тысяч, а потом накопилось 120 тысяч. Этот долг у меня до сих пор есть», - пояснил звездный наследник в программе «Секрет на миллион».

Напомним, что отношения у стилиста с сыном испортились несколько лет назад, когда Зверев-младший не захотел больше принимать участие в светской жизни. Постепенно они отдалились друг от друга, а потом Сергей стал все чаще негативно высказываться в адрес родителя, причем что сам артист не понимает, откуда у него столько злости, ведь воспитывал он его в любви как родного.

Ранее приемный сын Сергея Зверева упрекнул отца за то, что из-за него не получил квартиру от государства.