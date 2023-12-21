«Если бы он меня не усыновил, то государство выделило квартиру»: приемный сын Зверева упрекнул отца

Стилист Сергей Зверев усыновил мальчика, которого назвал Сережей в честь себя, еще в середине 2000-х. Из-за того что ребенок болел, знаменитости пришлось посвятить ему много времени. Однако выросший молодой человек не ответил звездному отцу взаимностью. Он упрекнул его в том, что не смог из-за опекунства получить бесплатную квартиру от государства.

Наследник российского стилиста побывал на телешоу «Секрет на миллион». Сергей расплакался, говоря о проблемах с отцом. Иногда у него происходили конфликты с главой семейства, в том числе чуть ли не до выселения из квартиры. И теперь молодому человеку приходится непросто. Он вынужден ухаживать за престарелыми людьми, чтобы проживать у них. Также Сергею приходится подрабатывать таксистом. Своего жилья у него нет, а отношения с отцом давно расстроились.

«Если бы он меня не усыновил, то государство выделило квартиру», — заявил молодой человек.

Ранее Сергей Зверев рассказал о доставшемся ему в наследство нижнем белье. Король гламура появился в нем перед журналистами.