«В последние годы мы были очень близки»: Шахназаров рассказал, кого ему очень сильно не хватает

Руководителю концерна «Мосфильм» Карену Шахназарову стало очень сильно не хватать друзей, с которыми он закатывал пирушки и любил выпить. В интервью YouTube-каналу Эмпатия Манучи режиссер рассказал, о ком именно идет речь.

Шахназаров был очень близок с актером Владимиром Меньшовым. Свободное время деятели искусства проводили вместе. Друзей можно было увидеть в ресторанах, где они закатывали пирушки.

«Очень сильно не хватает Владимира Меньшова. В последние годы мы были с ним очень близки. Каждую неделю, а то и дважды в неделю ходили в ресторан и, что называется, гуляли. Беседовали, выпивали», — признался режиссер.

Также Шахназаров рассказал, что любит выпить. Поэтому, отвечая на вопрос о последних трех днях жизни, он упомянул это развлечение. Режиссеру хотелось бы провести это время в кругу друзей и «хмельных красавиц».

Друга Шахназаров уже назвал, а вот что касается женщин — остается загадкой. Известно, что у режиссера было много романов. Так, например, его невестой была Мария Шукшина. Кроме того, деятеля искусств связывали отношения с Ольгой Сидоровой.

Ранее Шахназаров рассказал, из-за чего при жизни на него сильно обижался актер Меньшов. По словам режиссера, друг не мог простить ему неоцененность фильма «Любовь и голуби».