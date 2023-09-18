Карен Шахназаров признался, за что Владимир Меньшов сильно обижался на него при жизни

Режиссер Карен Шахназаров рассказал об отношениях с ныне покойным коллегой Владимиром Меньшовым. Он признался, что на самом деле не все всегда было между ними гладко. Так, постановщик обижался на друга из-за фильма «Любовь и голуби».

В интервью Вячеславу Манучарову Шахназаров поделился, что считает вершиной творчества Меньшова киноленту «Москва слезам не верит». Для него это самый настоящий шедевр. Однако Владимиру Валентиновичу этого было недостаточно. Он хотел, чтобы приятель по достоинству оценивал все его работы, в том числе картину «Любовь и голуби». Режиссеру она тоже нравилась, но не так сильно, как того хотел его коллега. Этого Меньшов не мог ему простить.

«"Любовь и голуби" мне тоже нравятся, но не так. Владимир Валентинович обижался, что я недостаточно оцениваю "Любовь и голуби". Я ему говорил: "Ну что тебе мало, что я обожаю "Москва слезам не верит"?» - рассказал Шахназаров.

Карен Георгиевич отметил, что каждая картина Меньшова заслуживает внимания. Как и, например, «Ширли-мырли». Однако самый выдающийся проект все-таки «Москва слезам не верит».

Ранее в Москве состоялась премьера последнего фильма с Владимиром Меньшовым. Событие вызывало ажиотаж в столичном кинотеатре «Художественный».