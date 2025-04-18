«В последнее время старается не рассказывать»: друг Андрея Губина сообщил о здоровье певца

Друг певца Андрея Губина Тарас Ващинин рассказал о самочувствии артиста. По его словам, у музыканта «все по-старому», о здоровье он старается не говорить в последнее время.

Губин последние 15 лет почти не появляется на публике. В 2024 году он сделал исключение и присутствовал на фестивале «Новая волна» в Сочи.

Друг певца и саунд-продюсер рассказал, что артист просил знакомых его не беспокоить и звонит сам. Ни про творческие планы, ни о здоровье Губин не рассказывает.

«В последний раз общались месяца три назад. У него всё по-старому, с самочувствием так же. Он в последнее время старается не рассказывать о здоровье вообще», - сказал Ващинин изданию «Абзац».

Ранее певец сообщал, что у него прозопалгия лица. Губин стал вести затворнический образ жизни. Психиатр Василий Шуров усомнился в диагнозе и заявил, что у артиста «шизофрения с распадом личности». Он уверен: придуманная прозопалгия – это «история в рамках бреда».