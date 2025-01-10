«Он придумал прозопалгию, это шизофрения»: врач рассказал, чем Губин болеет на самом деле

Психиатр Василий Шуров усомнился в диагнозе, который называет певец Андрей Губин. Врач уверен, что в его случае имеет место не прозопалгия, а шизофрения.

Комментарий специалиста приводит Пятый канал. Шуров считает, что Губин – «пациент с большой психиатрией».

«То, что он себе придумал прозопалгию, неизвестную боль в области лица, потратил миллиарды долларов, все врачи ему сказали: „Вылечить тебя невозможно, ты скоро умрешь“, — это опять его история в рамках бреда… На мой взгляд, это такая малопрогредиентная шизофрения с распадом личности», - заявил эксперт.

Шуров заметил, что певец стал отшельником, ни с кем не общается. Также психиатр прокомментировал интервью Губина несколько лет назад и заявил, что увидел в нем «бред преследования с тяжелой паранойей».

Врач считает, что певцу срочно нужна медпомощь – в противном случае может произойти полный распад личности. Шуров удивлен, что с Губиным до сих пор ничего не произошло.

«В рамках бреда он может на кого-то напасть, совершить суицид, какое-то опасное деяние», - сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Губина приглашали на новогодние корпоративы за внушительный гонорар, однако певец отказался. Причиной такого решения называли ухудшение здоровья артиста.