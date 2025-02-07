«В понедельник выписывают»: раскрыто состояние 95-летнего Олега Стриженова после инсульта

Актера Олега Стриженова, экстренно госпитализированного в Москве, могут выписать уже в понедельник, 10 февраля. В настоящее время звезда фильма «Белые ночи» чувствует себя хорошо.

Как рассказала в беседе с 360.ru помощница актера, медики положительно оценивают его состояние, поэтому вскоре готовы отпустить на амбулаторное лечение.

«Все хорошо, по-моему, в понедельник выписывают», — заверила помощница Стриженова.

Ранее стало известно, что 95-летний Олег Стриженов попал в больницу с ишемическим инсультом, который еще называют инфарктом головного мозга. Актеру потребовалась экстренная помощь медиков, так как при таком диагнозе происходит острое нарушение мозгового кровообращения. В больнице врачам удалось стабилизировать пациента, после чего еще около месяца он находился под присмотром специалистов.