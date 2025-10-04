Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков назвал причину госпитализации матери в беседе с Telegram-каналом Mash. По словам певца, сейчас ей уже лучше.

Исполнитель рассказал журналистам, что Лилия Жукова попала в больницу по причине обострения гипертонии из-за солнечной активности. Ее состояние ухудшилось после самой большой вспышки в 2025 году.

В настоящий момент маме Сергея уже лучше. По словам певца, ее планируют выписать уже после выходных.

«Маме лучше. Слава Богу, что не было ничего серьезного. Все вовремя произошло, успели быстро среагировать. Уже в понедельник мама выходит из больницы. Просто на солнце была огромная вспышка, все знают, все читали. Все больницы забиты людьми, у которых подскочило давление», — поделился Жуков.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Руки Вверх» заработает на юбилейном туре «Руки вверх» более полумиллиарда рублей. В следующем году музыкальный коллектив отметит свое 30-летие.