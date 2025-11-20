«В понедельник шел туда, а в субботу возвращался домой»: Иван Добронравов объяснил, почему его отдали в интернат

36-летний актер Иван Добронравов рассказал, почему его отдали в круглосуточный интернат в детстве. По словам знаменитости, это был удобный вариант для родителей.

Подробностями актер поделился в интервью WomanHit.ru.

Артист не скрывает, что поначалу тяжело принял решение родных. Вместе с тем он уверен: ребенок, привязанный к любящим родителям, всегда испытывает дискомфорт из-за расставания. Добронравов признался, что каждый раз лил слезы, когда на три месяца отправлялся летом к бабушке.

«Это только так звучит „интернат“, а у нас была блестящая школа с прекрасными учителями. Тогда же подвернулся такой вариант, он был очень удобным, почему бы не воспользоваться им, решили родители. Я в понедельник шел туда, а в субботу возвращался домой. И я с теплом вспоминаю эти дни», - сообщил Добронравов.

Он отметил, что мама некоторое время работала в данном интернате, знала педагогический состав. Актер размышляет: ребенка нельзя постоянно держать при себе, это непедагогично и может привести к тому, что во взрослом возрасте он не сможет ни шагу сделать без родителей.

