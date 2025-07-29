«В положении»: Лиза Арзамасова заинтриговала поклонников на съемках «Папиных дочек»
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Лиза Арзамасова призналась, что ее героиня в «Папиных дочках» беременна. Об этом сообщает StarHit.
Актриса Лиза Арзамасова, исполнившая роль Галины Сергеевны в «Папиных дочках», рассказала некоторые подробности грядущего фильма, посвященного одноименному сериалу.
По словам знаменитости, ее героиня будет беременна.
«Забавная ситуация: сейчас Галина Сергеевна в кадре в положении. И это очень точно подтверждает тот закон, когда в кино все наоборот. Если мы снимаем лето, то обязательно на улице будет очень холодно. Это какой-то закон подлости! А если на улице жара, то обязательно в кадре зима, а мы все в тулупах», — рассказала она.
Также Арзамасова заявила, что вскоре в кадре Галина Сергеевна станет мамой.
«Это прекрасная, долгожданная роль для любой женщины», — добавила она.
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