«В положении»: Лиза Арзамасова заинтриговала поклонников на съемках «Папиных дочек»

Лиза Арзамасова призналась, что ее героиня в «Папиных дочках» беременна. Об этом сообщает StarHit.

Актриса Лиза Арзамасова, исполнившая роль Галины Сергеевны в «Папиных дочках», рассказала некоторые подробности грядущего фильма, посвященного одноименному сериалу.

По словам знаменитости, ее героиня будет беременна.

«Забавная ситуация: сейчас Галина Сергеевна в кадре в положении. И это очень точно подтверждает тот закон, когда в кино все наоборот. Если мы снимаем лето, то обязательно на улице будет очень холодно. Это какой-то закон подлости! А если на улице жара, то обязательно в кадре зима, а мы все в тулупах», — рассказала она.

Также Арзамасова заявила, что вскоре в кадре Галина Сергеевна станет мамой.

«Это прекрасная, долгожданная роль для любой женщины», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Арзамасова и Авербух раскрыли имя крестного отца дочери.