Породнились с известным фигуристом: Арзамасова и Авербух раскрыли имя крестного отца дочери

Актриса Лиза Арзамасова неожиданно рассказала о крещении дочери от Ильи Авербуха. Звезда «Папиных дочек» до этого не сообщала о таинстве, но недавно призналась – оно все-таки состоялось, а крестным Лии стал фигурист Роман Костомаров.

В личном блоге Лиза опубликовала новый семейный снимок, на котором запечатлели не только родителей девочки, но и Романа с женой Оксаной. По признанию Арзамасовой, после рождения Лии они с олимпийским чемпионом породнились.

«Лиечку приехал крестный проведать с прекрасной Оксаной и детками. Братики не в кадре, потому что были заняты игрой в футбол», - поделилась актриса.

Напомним, что дочь от Ильи Авербуха Лиза родила в августе прошлого года. Первое время она скрывала беременность, но когда живот стал очевидным, она записала ролик, в котором сообщила о долгожданном пополнении. Малышку назвали Лией, так как в этом имени соединены имена ее родителей. После появления на свет девочки Арзамасова не показывала ее лицо и лишь не так давно стала делать публикации с дочкой.

Ранее Лиза Арзамасова рассказала, чему научилась у Галины Сергеевны из «Папиных дочек».