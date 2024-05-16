«Предлагал похоронить на территории замка Пугачевой»: Стас Барецкий высказался о выборе кладбища для Зайцева

Барецкий заявил, что предлагал похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой. Об этом он сообщил «Страстям».

Больше года прошло с даты смерти модельера Вячеслава Зайцева, однако на его могиле до сих пор так и не появился памятник. Стас Барецкий заявил, что предлагал свою помощь семье Зайцева, но каждый раз ему отвечали отказом.

«Мы бы естественно ему и памятник установили, так как я считаю этого модельера легендой ещё с Советского союза», — объяснил он.

Много споров шло и вокруг места захоронения модельера — сын Зайцева выбрал Жегаловское кладбище в Щелково. По словам Барецкого, участок там стоит совсем немного. При этом с местом упокоения шоумен тоже предлагал свою помощь.

«Я предлагал свои услуги по захоронения Зайцева на Ваганьковском кладбище, так как являюсь президентом Союза профессиональных ритуальных агентов. У нас есть там участок пустой выкупленный! Но меня не услышали. Также я предлагал похоронить Зайцева на территории замка Пугачевой в деревне Грязь, так как купил этот замок, но меня опять не услышали», — поделился он.

Напомним, Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля 2023 года. Модельеру было 85 лет.

Ранее мы писали о том, что в годовщину смерти Вячеслава Зайцева о модельере вспомнил только Васильев.