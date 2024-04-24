«Пишите мне»: Анита Цой пожаловалась на невозможность найти невесту сыну

Известная певица Анита Цой пожаловалась, что не может найти невесту своему единственному сыну. Ее слова приводит Пятый канал.

По словам исполнительницы, еще в декабре прошлого года она объявила кастинг, с помощью которого нашла кандидаток для наследника. При этом дальше знакомства с девушками дело не зашло.

«Одна девочка просто не подошла по IQ. Грубовато звучит. Не хочу, чтобы кто-то обижался. Но просто они вообще не нашли общий язык», — заявила Цой.

Знаменитость уточнила, что выдвинула список требований к потенциальным невестам сына. Так, певица подбирает невест из интеллигентных семей под стать наследнику. В частности, Цой требует, чтобы девушка была выращена в полноценной семье, была готова к семейному быту и имела высшее образование.

«Я открыта в социальных сетях для всех. Прям пишите, пожалуйста, мне в личку. Желательно, конечно, чтобы… Прошу прощения, без детей пока», — заключила она.

Ранее Анита Цой рассказала, как чуть не рассталась с супругом на гастролях.