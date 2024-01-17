В полицию поступили новые заявления на Аяза Шабутдинова

Еще семь человек написали заявления в полицию на блогера Аяза Шабутдинова. Люди обвиняют известного бизнес-тренера в хищении их средств. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам людей, Аяз Шабутдинов и Василий Алексеев, гендиректор «Лайк Центра», убедили их в высокой результативности образовательной программы, и те, поверив обещаниям, передавали свои средства. Однако, по утверждению пострадавших, они не получили практически никаких результатов, что свидетельствует о мошенничестве и хищении их денег.

Один из потерпевших, 41-летний Олег, рассказал, что он стал жертвой обмана более пяти лет назад, но подал заявление только недавно. Олег вспомнил, что в мае 2018 года он уплатил около 180 000 рублей за обучение у Аяза, но не заметил никаких изменений в своей жизни, кроме убытка в размере 180 000 рублей. Похожую сумму в 2022 году утратила и 26-летняя Людмила. Остальные потерпевшие сообщили, что они также заплатили около 300 000 рублей за курсы.

Напомним, что бизнес-тренера Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 4 ноября его арестовали. С тех пор появляются новые жалобы от потерпевших, все они выражают недовольство качеством обучения и стремятся вернуть свои деньги. Гендиректор «Лайк Центра» Василий Алексеев находится в розыске.

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