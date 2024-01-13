Пенсионеры из Ярославля подали в суд на Михаила Пореченкова из-за неоправданных ожиданий

Двое пенсионеров из Ярославской области подали в суд на актера Михаила Пореченкова, телеканалы «Центр», ВГТРК, «Звезда» и НТВ. Пожилые люди оказались недовольны тем, что так и не смогли выиграть в лотерею, которую активно рекламировал по телевидению артист.

Как пояснили истцы, Пореченков неоднократно обещал, что выигрывает каждый купленный билет, однако, на деле это оказалось не так - в трех розыгрышах пенсионеры не выиграли даже 100 рублей. И только в четвертом тираже получили 50 рублей. Всего истцы купили 11 билетов по 100 рублей и понесли убытки.

«Вводят граждан РФ в заблуждение», — цитирует портал 76.RU материалы судебного дела, представленные на сайте Переславского районного суда.

Пенсионеры потребовали от телеканалов и Пореченкова возместить расходы на покупку лотерейных билетов в размере 1100 рублей, на дорогу из деревни до Переславля и обратно еще по 480 рублей. Кроме того, компенсировать моральный вред и упущенную выгоду. При этом сумма, заявленная к телеканалам, составляет 100 миллионов рублей. С Михаила Пореченкова истцы требуют 500 тысяч рублей.

Первый суд по этому делу прошел еще в июне 2023 года. Решение оказалось не в пользу пенсионеров из-за отсутствия доказательств того, что истцы понесли какие-либо нравственные или физические страдания. Все требования пенсионеров оставили без удовлетворения.

10 января 2024 года апелляцию по делу рассмотрел Ярославский областной суд. Решение изменено не было. При этом истцы готовы идти в Верховный суд.

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