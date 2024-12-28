В полиции проверят Анну Седокову на причастность к смерти бывшего мужа Яниса Тиммы

Певицу Анну Седокову могут проверить в полиции. Некоторые близкие баскетболиста Яниса Тиммы считают, что именно она причастна в его смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник СМИ отмечает, что телефон спортсмена изъяли для изучения. Напомним, что гаджет находился рядом с телом Тиммы, и в нем было послание — спортсмен просил связаться с его бывшей женой. В полиции ждут Анну на допрос, однако из-за нервного срыва она все еще находится в больнице.

Родственники и друзья Яниса уверены, что Седокова довела экс-супруга до самоубийства. Сейчас они дают комментарии СМИ, в которых рассказывают о ее изменах и нелюбви к баскетболисту. Близкий товарищ Тиммы Марк Пугачев заявил — друг был будто околдован Анной, поэтому он не исключает приворот.

Также в окружении спортсмена заявляют, что певица лишила его денег и вся его жизнь пошла под откос именно после знакомства с Седоковой. Сама вокалистка комментариев пока не дает. Она лишь признавалась, что последнее время жила в аду. А после смерти Яниса заявила, что будет любить его всегда, и назвала героем.

Ранее стало известно, как прошло прощание с Янисом Тиммой в Риге.