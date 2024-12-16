В полиции оставили без удовлетворения заявление актрисы Янины Мелеховой

Актриса Янина Мелехова рассказала, что полиция оставила без удовлетворения ее заявление по факту мошенничества. Знаменитость обратилась в прокуратуру для проверки должностного лица.

Подробности приводит mk.ru.

Напомним, Мелехова, будучи не только актрисой, но и дизайнером, обратилась к знакомой, чтобы через нее продать созданную одежду. Был заключен договор, но после реализации товара денег Янина не получила. Ей должны порядка 150 тыс. рублей.

Актриса обратилась с заявлением в полицию, но реакции не последовало. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела – Мелеховой посоветовали обратиться в суд.

«Мне стало очевидно, что, выписывая постановление, моё заявление даже не читали», - пожаловалась актриса.

Она отметила, что в качестве отказа в возбуждении дела указали невозможность установить контакты, хотя они были указаны в бумаге, утверждает Янина.

Мелехова призналась: ей «больно осознавать, что…потерпевший остаётся один на один со своей бедой».

Ранее сообщалось, что мошенники украли у чемпионки СССР по фигурному катанию Татьяны Лихаревой 590 тыс. рублей. Злоумышленники представились сотрудниками энергосбытовой компании и попросили спортсменку назвать код из смс. Несмотря на то, что такие звонки были и раньше, в этот раз Лихарева попалась на уловку мошенников.