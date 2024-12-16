«Даже стыдно рассказывать»: 84-летнюю чемпионку СССР по фигурному катанию обманули на 590 тысяч

84-летняя чемпионка СССР по фигурному катанию Татьяна Лихарева лишилась 590 тыс. рублей из-за мошенников. Она рассказала, что после кражи денег чувствует себя «очень ненормально».

Подробности сообщает ТАСС.

По словам спортсменки, злоумышленники представились сотрудниками энергосбытовой компании и заявили о нестыковках по счетчикам, пообещав направить бригаду. Попросили назвать код из смс, чтобы якобы записать на определенное время.

Спортсменка назвала код. Говорит, что мошенники сделали все «талантливо». Фигуристка даже пожаловалась жуликам, что однажды ее пытались обмануть таким образом. Она призналась: действия злоумышленников казались понятными и логичными.

«Даже стыдно о таком рассказывать, потому что не первый раз уже такое со мной произошло», - поделилась Лихарева.

Она уверена, что преступников не найдут, хотя дело возбуждено. Фигуристка должна была пойти к следователям с дочерью.

Говоря о своем состоянии после случившегося, Лихарева отметила: «Очень ненормально [себя чувствую], мне 84 года».

Ранее внук актрисы Раисы Рязановой рассказал о ее самочувствии после обмана на 4 млн рублей.