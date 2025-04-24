«В пограничном мире»: что известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна

Режиссер Тигран Кеосаян уже почти четыре месяца находится в коме и не приходит в сознание. До госпитализации он мечтал о том, чтобы представить свой новый фильм «Семь дней Петра Семёныча». На Московском международном кинофестивале состоялась премьера ленты, но без него. Об этом сообщает НТВ.

Супруга режиссера Маргарита Симоньян была на премьере и взяла слово.

«Я очень благодарна всем причастным. Надеюсь, все оценят труд моего мужа, вдохновение. Я надеюсь, он в таком пограничном виде, мире, где сейчас находится, почувствует это тепло», – высказалась она.

В недавнем интервью жена Кеосаяна говорила, что он реагирует на попытки общения с ним.

«Тигран отвечает. Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: "Солнышко, если ты меня слышишь, моргни". Он моргает. Я ему что-то говорю: "Пойдем домой, пойдем домой", а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает, сгибает пальцы на ногах», – делилась Маргарита.

При этом женщина отмечала, что врачи ничего не прогнозируют, так как это «находится за пределами медицины».

Некоторые специалисты комментировали состояние режиссера в СМИ. Они разошлись во мнениях. Кто-то говорит, что слова Маргариты говорят о положительной динамике. А другие опасаются, что его движения связаны с рефлексами, а не сознанием.

Ранее Валерия сообщила, что фильм Тиграна Кеосаяна напоминает «старое доброе кино».