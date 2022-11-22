В погоне за совершенством: пластический хирург перечислил все операции Елизаветы Боярской

Елизавета Боярская считается одной из самых красивых актрис отечественного шоу-бизнеса. Только, как выяснилось, ее эффектная внешность – не дар природы, а дело рук опытного пластического хирурга. В беседе с порталом BLITZ+ эксперт Владимир Плахотин назвал все изменения, на которые решилась Боярская.

По словам специалиста, звезда не обошлась без ринопластики. Теперь девушка может похвастаться «правильными» очертаниями носа. Кроме того, Боярская, как и все светские львицы, не смогла пройти мимо уколов красоты. «Ботокс она, конечно, делает; скулы и губы чуть-чуть уколоты. Зубы тоже не свои», – резюмировал Владимир.

Ранее сообщалось о том, что у ещё одной эффектной актрисы России могут произойти глобальные перемены в жизни. Речь идёт о Светлане Ходченковой. Подробности читайте в этой статье.