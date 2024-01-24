В подмосковном Чехове не смогли отказаться от концерта Лолиты Милявской

В подмосковном Чехове решили не отменять запланированный на 20 февраля сольный концерт Лолиты Милявской, оскандалившейся на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Мероприятие состоится в культурно-творческом центре «Дружба».

«Приезжайте, покупайте билеты, концерт не отменен», - заявила в беседе с порталом msk1.ru сотрудница площадки.

20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

После этого гастроли Милявской по всей стране стали отменять. Кроме того, номера с ее участием вырезали из новогодних программ.

Ранее стало известно, что в подмосковном Раменском отменили концерт Лолиты, который должен был состояться 15 февраля.