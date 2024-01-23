Отменен еще один концерт оскандалившейся на «голой» вечеринке певицы Лолиты

В Раменском отменили концерт певицы Лолиты, который должен был состояться 15 февраля. Об этом сообщает RT на русском в своем Telegram-канале.

Про отмену концерта сообщили представители Минкультуры РФ общественникам из движения «Зов народа». Текст соответствующего письма есть в распоряжении издания.

Зрители могут вернуть билеты на концерт.

20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее стало известно об отмене концерта Лолиты в Омске, Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Из-за этого артистка решила посвятить свое время семье.