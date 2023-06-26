«В плане секса была безответственна»: Дана Борисова впервые раскрыла количество сделанных абортов

Телеведущая Дана Борисова всегда была довольно влюбчивой женщиной, однако до ЗАГСа дошла всего два раза. А радость материнства и вовсе познала лишь единожды. Сейчас у нее подрастает дочь Полина от бизнесмена Максима Аксенова. Однако, как оказалось, артистка могла быть многодетной родительницей, если бы каждый раз не прерывала беременность.

Борисова призналась, что до 30 лет девять раз обращалась к медикам, чтобы провести процедуру аборта. Причем были как ранние сроки, так уже и более поздние, поэтому иногда удавалось все решить медикаментозным путем, а порой приходилось ложиться на операцию.

Сама Дана не говорит о том, сожалеет или нет о своих поступках. Она лишь знает, что беременела от мужчин только из-за своей безотказности. По ее словам, в ее семье никогда не говорили об отношениях мужчины и женщины, не было сексуального воспитания, поэтому она всегда считала себя в долгу перед своими спутниками за комплименты, подарки и прочее.

«Я была уступчива, не умела сказать «нет». И в плане секса была безответственна», - призналась телеведущая на видеоплатформе PREMIER.

Отметим, что после последнего развода Дана Борисова перестала вступать в романтические отношения с мужчинами. Однако не так давно появились слухи, что у нее закрутился роман с бывшим супругом певицы Татьяны Булановой. На это артистка намекнула лично, сообщив, что они действительно общаются, и он ей сильно нравится.