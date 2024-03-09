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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 марта 2024, 20:30
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В пижаме и очках: Ксению Собчак сравнили с 74-летней Аллой Пугачевой

Журналистку Ксению Собчак сравнили с 74-летней Примадонной из-за снимка в пижаме.
В пижаме и очках: Ксению Собчак сравнили с 74-летней Аллой Пугачевой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала у себя на странице в одной из социальных сетей короткий видеоролик, в котором она предстала перед фанатами в домашнем образе — пижаме и очках. Поклонники поспешили сравнить знаменитость с другой звездой — 74-летней Аллой Пугачевой.

Для съемки шуточного ролика 42-летняя журналистка надела на себя розово-оранжевую пижаму. Глаза Ксении прикрывали солнцезащитные очки.

Так, некоторым комментаторам показалось, что телеведущая напоминает королеву отечественной эстрады. Другая же часть пользователей сделала кумиру комплимент. Собчак похвалили за привлекательную внешность, а кто-то даже назвал ее эталоном красоты.

Ранее стилист Елена Данкова раскрыла сайту «Страсти» стоимость сумочек из коллекции телеведущей. Например, сумки Birkin могут стоить от десяти тысяч долларов до нескольких сотен.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Ксения Собчак
Алла Пугачева