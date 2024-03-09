В пижаме и очках: Ксению Собчак сравнили с 74-летней Аллой Пугачевой

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала у себя на странице в одной из социальных сетей короткий видеоролик, в котором она предстала перед фанатами в домашнем образе — пижаме и очках. Поклонники поспешили сравнить знаменитость с другой звездой — 74-летней Аллой Пугачевой.

Для съемки шуточного ролика 42-летняя журналистка надела на себя розово-оранжевую пижаму. Глаза Ксении прикрывали солнцезащитные очки.

Так, некоторым комментаторам показалось, что телеведущая напоминает королеву отечественной эстрады. Другая же часть пользователей сделала кумиру комплимент. Собчак похвалили за привлекательную внешность, а кто-то даже назвал ее эталоном красоты.

Ранее стилист Елена Данкова раскрыла сайту «Страсти» стоимость сумочек из коллекции телеведущей. Например, сумки Birkin могут стоить от десяти тысяч долларов до нескольких сотен.