«Символ роскоши и статуса»: стилист назвала стоимость коллекции сумок Собчак

Ксения Собчак не устает удивлять новыми постами, в которых демонстрирует не только свой уникальный стиль, но и роскошные аксессуары. Её вкусы в моде обсуждаются и анализируются. На днях журналистка показала коллекцию сумок от премиальных брендов. Мы решили выяснить, какую сумму Ксения отдала за аксессуары. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» стилист Елена Данкова раскрыла их стоимость и рассказала об уникальности коллекции Собчак.

Общая оценка коллекции

Ксения известна своей любовью к таким брендам класса люкс, как Hermès, Chanel и Louis Vuitton. Исходя из средних цен на сумки этих марок можно предположить, что общая стоимость её коллекции может превышать несколько сотен тысяч долларов. Сумки Birkin и Kelly от Hermès, например, могут стоить от $10 000 до нескольких сотен тысяч, в зависимости от редкости и материалов.

Среди коллекции Собчак особенно выделяется сумка Hermès Kelly 35 Epsom

«Сумка Hermès Kelly 35 Epsom выделяется в коллекции Ксении. Эта сумка – настоящий символ роскоши и статуса. Оранжевая сумка Kelly не только привлекает внимание своим ярким цветом, но и выделяется благодаря устойчивости к царапинам и легкости. Цены на модели Kelly начинаются от $10 000, но уникальность оранжевого цвета и качества исполнения могут значительно увеличить её стоимость. Несмотря на изменения в модных тенденциях, Kelly остается вне времени благодаря классическому дизайну и высочайшему качеству. Это инвестиция, которая со временем только прибавляет в цене», — высказалась стилист.

Универсальность и стиль: Сумка Kelly идеально подходит как для дневных, так и для вечерних мероприятий. Ксения Собчак мастерски демонстрирует, как этот аксессуар может быть уместен в любой ситуации, подчеркивая её безупречный вкус.

Заключение

«Коллекция сумок Ксении Собчак – это больше, чем просто собрание дорогих аксессуаров. Это отражение её личности, стиля и понимания моды. Каждая сумка рассказывает свою историю и подчеркивает статус владелицы. В мире, где мода постоянно меняется, Ксения остается верна своему уникальному вкусу, демонстрируя, что истинная роскошь бесценна», — резюмировала эксперт.