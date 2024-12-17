В Петербурге семье разрешили забрать из психиатрической больницы актрису из фильма «Брат»

Семья из Ленинградской области забрала из психиатрической больницы актрису Лидию Доротенко, известную по фильму «Брат». Она выглядела счастливой и веселой.

Как сообщает 78.ru, 93-летняя актриса находилась в больнице Святого Николая Чудотворца. Врачи не хотели ее отпускать – у Доротенко заметили признаки деменции.

Кроме того, у лечащего врача не было связи с сыном актрисы – он долгое время не выходит на контакт, хотя обещал забрать мать. Сын является ближайшим родственником актрисы.

Все же семье из Ленобласти разрешили забрать Доротенко домой. При этом актриса жаловалась на сломанную руку.

Напомним, женщину увезли в больницу в конце октября. Ее увидели на улице в неухоженном виде. В начале декабря появились сообщения, что Доротенко планируют перевести из психбольницы в интернат.