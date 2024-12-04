НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 декабря 2024, 18:50
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Актрису фильма «Брат» Лидию Доротенко планируют перевести из психиатрической больницы в интернат

78.ru: актрису Лидию Доротенко хотят перевести из психбольницы в интернат.
Актрису фильма «Брат» Лидию Доротенко планируют перевести из психиатрической больницы в интернат

© Freepik

93-летнюю актрису Лидию Доротенко, сыгравшую в фильме «Брат», собираются перевести из психиатрической больницы в интернат. Куда именно планируют поместить пенсионерку, неизвестно.

О том, что Доротенко может в скором времени оказаться в интернате, сайту 78.ru сообщила подруга актрисы.

Женщина опасается, что в новом месте пенсионерка окажется никому не нужна. Но и дома смотреть за ней не будут, уверена подруга Доротенко.

В конце октября сообщалось, что актрису забрали в психбольницу. Женщина ходила по улицам в неухоженном виде.

При этом сын актрисы все отрицал. Вместе с тем он не называл местонахождения знаменитости.

Также известно, что актриса жила в квартире, где одну из комнат снимала девушка. Соседка не жаловалась на Доротенко – проблем с ней не было. Ситуацию вокруг актрисы взяла на контроль администрация Петербурга.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
актриса
психиатрическая клиника
фильм