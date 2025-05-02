В Петербурге расследуют дело о поджоге двери рэпера Оксимирона*

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после покушения на собственность рэпера Оксимирона* (внесен в список иноагентов на территории РФ). Неизвестный поджег дверь его квартиры в Северной столице, передает 78.ru.

По данным СМИ, в минувший четверг к правоохранителям с заявлением обратился 33-летний предприниматель. Стражи порядка прибыли в дом на Социалистической улице и установили, что кто-то поджег дверь одной из квартир.

В результате случившегося никто не пострадал. Материальный ущерб от действий злоумышленников составил 20 тысяч рублей. Хозяином недвижимости, по предварительным данным, является уехавший из России артист.

Ранее сообщалось, что Оксимирон* отменил ближайшие выступления. Рэпер пожаловался на состояние здоровья.

*внесен в список иноагентов на территории РФ