Рэпер Оксимирон* отменил ближайшие выступления из-за состояния здоровья

Рэпер Оксимирон* (признан иноагентом на территории РФ) отменил ближайшие выступления из-за состояния здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Рэпер Оксимирон* расстроил поклонников печальной новостью — запланированный на 2025 год тур не состоится в назначенные даты. На следующий год у рэпера было запланировано более 20 выступлений в разных городах мира.

По словам рэпера, тур состоится в 2026 году. Причиной переноса послужило состояние здоровья артиста.

«К моему огромному сожалению, тур DOLCE VITA переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание», — заявил он.

Оксимирон* добавил, что ранее приобретенные билеты будут действительны на новые даты.

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*Признан иноагентом на территории РФ.