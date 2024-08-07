В Петербурге отменили выступление Александра Реввы

В Санкт-Петербурге отменили выступление артиста Александра Реввы, запланированное на 12 августа. Причиной отмены называют его общение с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об отмене выступления и ее причине сообщил сайт 78.ru.

Ревва планировал петь на крыше на мероприятии Roof Fest, но организаторы заявили, что концерт не состоится. Издание указывает в качестве причины его связи с украинским президентом. Также отмечается, что после начала СВО он уехал из России, хотя потом вернулся, однако ни в Крыму, ни в Донбассе не пел.

Издание пишет, что возможна еще одна причина отмены выступления: концерт решили не проводить из соображений безопасности. Сайт указывает: появилась информация о возможных хулиганских действиях на концерте, которые могут быть продиктованы антипатриотической позицией артиста и его связями с Зеленским.

В соцсетях с июля требовали отменить концерт. Власти города и следователей просили проверить Ревву. На выступления жаловались даже блогеры.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал сайту «Страсти», что не считает Ревву мужчиной.