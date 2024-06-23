В Петербурге отменили концерт помогавших Украине бардов Никитиных

В Санкт-Петербурге отменили концерт известных бардов Татьяны и Сергея Никитиных, запланированный на 28 июня. Упоминание об их выступлении исчезло с ресурсов по продаже билетов.

Афиша с музыкантами пропала с сайта клуба «Фонтанка 69», где должен был состояться концерт. Также билеты на выступление бардов больше нельзя приобрести на различных ресурсах, пишет ИА Регнум.

Вполне возможно, что концерт перенесли на другую дату или площадку. Официальной информации пока не поступало.

Барды Сергей и Татьяна Никитины стали известны в СССР в 1970-е годы, в частности после записи песен для кино и мультфильмов. «Александра, Александра» вошла в саундтрек к фильму «Москва слезам не верит», также среди самых известных их композиций — «Большой секрет для маленькой компании», «Ёжик резиновый», «Диалог у новогодней ёлки», «Под музыку Вивальди», и «Брич-Мулла».

Недавно артисты, осуждающие СВО, вернулись на заработки из США в Россию. Это вызвало сильное недовольство у граждан и общественников. В Москве Сергей Никитин дал несколько концертов и даже возглавил жюри детского песенного конкурса. Общественники, в свою очередь, отправили заявление на артистов в СК.

До этого барды призвали отправить денежные средства организации, которая собирала их для помощи Украине.