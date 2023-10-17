В Петербурге арестовали счета бизнес-партнера Веры Брежневой

Совладелица бутика одежды Myseasons в Санкт-Петербурге Анна Хмелева попала под проверку налоговой службы. Вторым собственником бизнеса является уехавшая из России экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева.

По данным Telegram-канала Mash, в настоящее время все счета Хмелевой арестованы, ее подозревают в неуплате налогов.

Отмечается, что Хмелевой принадлежит 51% бизнеса, а Брежнева владеет 49%. После переезда в Латвию зимой 2022 года певица решила не отказываться от российских денег и продолжала регулярно получать доходы от продажи модных блузок стоимостью от 30 тысяч рублей. Теперь деятельностью Myseasons заинтересовались специалисты налоговой службы.

Ранее мы писали, что продюсер и композитор Константин Меладзе после развода с Верой Брежневой решил продать недвижимость в России и Италии. Неизвестно, когда пара рассталась, но в настоящее время они находятся в процессе раздела совместного имущества. Часть денег от продажи недвижимости композитор планирует выплатить бывшей жене. При этом не исключается, что Брежневой может достаться 175 миллионов рублей.