В Петербурге актер сорвал премьеру спектакля «Мейерхольд. Чужой театр»

Представители Александринского театра в Санкт-Петербурге сообщили о срыве премьерного показа спектакля Валерия Фокина «Мейерхольд. Чужой театр». Причиной вынужденной отмены стал несчастный случай, произошедший с одним из актеров.

По данным портала 78.ru, исполнитель роли Петра Старковского, актер Владимир Лисецкий споткнулся и упал на сцене. В результате спектакль пришлось остановить и попросить зрителей покинуть зал. Пострадавшему артисту вызвали бригаду скорой помощи.

Как отметили в театре, Лисецкий скоро вернется на сцену, но участвовать в премьере он уже не будет. Сейчас актер находится дома в удовлетворительном состоянии.

Премьерные показы спектакля «Мейерхольд. Чужой театр» должны были пройти в Александринском театре 9, 10 и 11 февраля. В основе постановки лежит стенограмма общего собрания коллектива ГосТИМа в 1937 году по следам статьи «Чужой театр», опубликованной в газете «Правда».

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