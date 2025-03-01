«В первый раз я одна, без ребенка»: сестра Жанны Фриске улетела из России после откровений Дмитрия Шепелева

Сестра Жанны Фриске вышла на связь после первого за 10 лет интервью Дмитрия Шепелева, в котором он рассказал о жизни и смерти певицы. В личном блоге Наталья Фриске поделилась кадрами из аэропорта и самолета и сообщила, что улетела из России.

Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что впервые отправляется на отдых без двухлетней дочери Луны. Несмотря на возникшие проблемы с авиакомпанией, Наталья Фриске дала понять, что рада долгожданной поездке. При этом сестра артистки не стала раскрывать, куда именно направляется.

«Доброе утро. Ну что, ребятки, с первым днем весны! Моя весна началась с того, что в первый раз за три года я улетаю на отдых одна, без ребенка. Ура! Правда, я не выспалась и еще мне пришлось выбросить свой рюкзак, потому что он не проходил по габаритам. <…> Но главное, что я лечу, остальное неважно», — высказалась Наталья Фриске.

Недавно Дмитрий Шепелев впервые прервал молчание спустя 10 лет после смерти Жанны Фриске. В новом интервью телеведущий не только откровенно рассказал о жизни с певицей, ее болезни и смерти, но и раскрыл ужасающие подробности поведения ее родителей. Так, по словам шоумена, отец артистки нападал на него с ножом, не желая отдавать внука. Однако Владимир Фриске отверг обвинения и заявил, что его пытался избить охранник избранника дочери.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком мозга, ей было 40 лет. Певица узнала о своем страшном диагнозе в 2013 году, спустя всего несколько месяцев после рождения сына Платона. Экс-солистке «Блестящих» диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. После смерти артистки ее сын остался жить с отцом Дмитрием Шепелевым, который, как утверждают родители и сестра Жанны Фриске, запрещает им видеться с мальчиком.

Ранее мы писали о том, что отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева во лжи и неуважительном отношении к его дочери.