«Бурдюк с жиром»: отец Фриске вспомнил обидные слова о певице от Шепелева

Отец Жанны Фриске эмоционально отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева. Об этом сообщает aif.ru.

Несколько дней назад Дмитрий Шепелев дал большое интервью, в котором рассказал, что тяжело переживал болезнь и уход Жанны Фриске. Владимир Фриске опроверг это и сообщил, что телеведущий сам продавал фотографии тяжелобольной певицы журналистам.

«Я не не преувеличиваю: он открыто торговал её фотографиями. В его последнем интервью нет правды. Он сказал, что мы якобы позвали журналистов, чтоб они Платошу снимали — это ложь. Как мы могли это сделать? Жанна была категорически против камер», — рассказал он.

Напомнил отец певицы и о том, что Шепелев пытался заключить брак с Фриске, когда исход болезни был очевиден. При этом Владимир Фриске рассказал, что ведущий всячески обзывал и задевал возлюбленную.

«Жанна уже умирала, а он пришёл с кольцом, чтоб пожениться. Мы поняли, зачем ему это нужно было. Уже после смерти Жанны я узнал, как он относился к ней на самом деле. „Да, кому ты нужна? Бурдюк с жиром“, — так он однажды сказал моей уже неизлечимо больной дочери», — добавил мужчина.

Ранее мы писали о том, что психолог Самбурский рассказал о манипуляциях Дмитрия Шепелева в новом интервью.