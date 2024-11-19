«В первый раз в жизни!»: Илья Авербух и Лиза Арзамасова поставили на коньки трехлетнего сына

Младший сын фигуриста Ильи Авербуха дорос до своих первых коньков. Актриса Лиза Арзамасова призналась, что Лева вышел на лед вместе с отцом.

В личном блоге звезда «Папиных дочек» поделилась кадрами, на которых показала сына на катке. До этого мальчик только сидел на трибунах, наблюдая за тем, как катается его папа.

«Это что, Лева в конечках? В первый раз в жизни! Лева, ты рад? Покатаешься с папой? Вот такие вот, товарищи, дела!» - рассказала Арзамасова.

Пока маленький Лева сам не может стоять на коньках, поэтому не отходит от папы. На кадрах, которые опубликовала актриса, Илья Авербух держал сына за руки и помогал ему исполнять трюки на льду.

Отметим, что постановщик не раз делился своей мечтой отдать ребенка на фигурное катание. При этом давить на него он не собирается. Илья признавался, что хочет здраво оценить способности Льва, и, если он поймет, что карьера на льду не для него, не будет настаивать.

Ранее Лиза Арзамасова засняла сыновей Ильи Авербуха на ледовом шоу.