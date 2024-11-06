«Братья сегодня вместе»: Елизавета Арзамасова поделилась редким кадром с сыновьями Ильи Авербуха

Актриса Елизавета Арзамасова посетила ледовое шоу «Кармен» своего мужа, фигуриста Ильи Авербуха. Звезда сериала «Папины дочки» поделилась в личном блоге кадром с сыновьями спортсмена от разных браков.

Вместе с Лизой Арзамасовой поддержать Илью Авербуха на ледовом мюзикле «Кармен» пришли его сыновья от первого и второго браков — 20-летний Мартин и 3-летний Лев. На опубликованном фото старший сын фигуриста предстал в стильном деловом образе. Было видно, что молодой человек заметно повзрослел. Младший ребенок спортсмена был одет в пальто, костюм и с кепи. Мартин позировал, держа брата за руки.

«Братья сегодня вместе посмотрели восхитительную постановку папы „Кармен“! Надеюсь, что очень скоро и сестричка к ним сможет присоединиться!» — написала Лиза Арзамасова.

Подписчики восхитились братьями, отметив, что они похожи.

«Похожие! Глаза у обоих мальчишек — яркие, умные!», «Красивые детки у любимых родителей», «Красивые братья с добрыми улыбками! Чувствуется тепло семьи», — написали в Сети.

Напомним, старший сын Ильи Авербуха Мартин родился в его первом браке с фигуристкой Ириной Лобачевой в 2004 году. Серебряные призеры Олимпийских игр 2002 года развелись в 2007 году. В 2020 году фигурист женился на Елизавете Арзамасовой. У пары есть 3-летний сын Лев, а 8 августа этого года родилась дочь Лия.

Ранее сообщалось о том, что Лиза Арзамасова отметила 3-летие сына в день выписки из роддома.