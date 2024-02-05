В Перми отменили спектакль «Еврейское счастье» по сюжету произведения Улицкой, об этом сообщает Абзац.

Пермский театр юного зрителя отменил показ спектакля «Еврейское счастье», который был запланирован на 6 февраля. Представители театра сообщили, что постановку заменили на «Прибайкальскую кадриль».

Директор Пермского ТЮЗа Артём Агеев в разговоре с журналистами заявил, что театр примет окончательное решение о судьбе постановки после того, как следственные органы проверят высказывания писательницы Людмилы Улицкой.

«Будем ли мы продолжать давать спектакль? Пока подождём результатов оценки компетентными органами высказываний Улицкой. Нам остаётся только ждать. Мы в этом плане заложники ситуации», — рассказал он.

Напомним, пранкеры Вован и Лексус позвонили писательнице под видом чиновников из Украины. В разговоре с Улицкой они спросили, куда уходят деньги от продаж ее книг в России. Писательница сказала, что «гонорары идут на Украину», далее следует монтажная склейка.

Ранее мы писали о том, что актриса Яна Поплавская высказалась об уехавшей из России писательнице Людмиле Улицкой.