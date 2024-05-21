В перепетых песнях звучит ее вокал: Апина подаст в суд на создателя «Комбинации» Окорокова из-за Russian Girls

Бывшая участница музыкального коллектива «Комбинация» Алена Апина намерена судится с его создателем Виталием Окороковым. Все дело в новом проекте продюсера под названием Russian Girls. В нем, по утверждению знаменитости, используется ее фонограмма на бэках.

Апина заявила о намерении обратиться в суд в беседе с Пятым каналом. По словам певицы, ее не устраивает, что Окороков передал права на хиты «Комбинации» молодому коллективу из Саратова под названием Russin Girls. В нем, как утверждает исполнительница, звучит ее вокал. Тем не менее денег за стриминги и попадание в чарты она не получает.

«Мы взрослые люди. Понимаем, что они не с интернета скачали эти фонограммы. Там звучат бэки наши с Таней (Татьяной Ивановой, второй участницей группы — Прим. ред)», — заявила Апина.

Ранее сообщалось, что Апина сделала подтяжку подбородка. Пластическая операция обошлась ей в четверть миллиона рублей.