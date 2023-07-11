«В память о Жанне»: солистки группы «Блестящие» выпустят хит с голосом Фриске

Поклонники и друзья до сих пор вспоминают одну из самых ярких участниц группы «Блестящие» Жанну Фриске, которая умерла после борьбы с тяжелой болезнью. 8 июля исполнилось 49 лет со дня рождения исполнительницы. Коллеги по коллективу Ксения Новикова и Надя Ручка объявили о выпуске хита с ее голосом. Они хотят тем самым почтить память близкой подруги. Об этом сообщает The Voice.

Ксения опубликовала в личном микроблоге видео с яхты, где позировала под трек «А на море белый песок», который исполняла Фриске. Но в этот раз она сама исполняла строчки.

«Блестящие» feat Жанна Фриске. Совсем скоро на всех площадках!» — поделилась Новикова.

Следующая о важной новости сообщила певица Надя Ручка. Она тоже опубликовала отрывок в соцсетях.

«Совсем скоро в память о Жанне у нас выйдет песня «А на море белый песок...» – написала звезда.

Отмечается, что трек должен выйти уже через 11 дней. Скорее всего, это будет обновленная версия хита с голосом Жанны. Поклонники рады такой новости и с нетерпением ждут релиз.

Ранее мы писали о том, как сестра Жанны Фриске Наталья раскрыла сумму, которую потратила на процедуру ЭКО.