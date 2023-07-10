Сестра Жанны Фриске Наталья раскрыла сумму, которую потратила на процедуру ЭКО
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья призналась, что заплатила за ЭКО 800 тысяч рублей.
Источник: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Сестра певицы Жанны Фриске Наталья активно ведет соцсети, где делится с поклонниками подробностями своей жизни. На днях женщина призналась, что заплатила 800 тысяч рублей за возможность стать матерью. В такую сумму обошлась ей процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).
Многие подписчики Фриске признаются, что тоже мечтают стать мамами, но не у всех это получается. Сама Наталья тоже в свое время прибегла к этой услуге, чтобы осуществить свою мечту. Родственница артистки рассказала, что из-за непроходимости труб ей было показано ЭКО.
«С первого раза все получилось», – отметила Наталья.
Фриске честно рассказала, что отдала почти 800 тысяч рублей. Но благодаря этому у нее родилась дочь Луна, малышка появилась на свет 8 апреля 2022 года.
Наталья рассказала, что воспитанием ребенка занимается сама, но ей помогают родители. С отцом девочки красавица рассталась еще до родов, но разрешила ему быть на выписке. Сестра Жанны отмечает, что не жалеет о своем решении расстаться с мужчиной и пока им с малышкой комфортно вдвоем.
Сейчас женщине 37 лет, но она не исключает, что в будущем еще раз станет мамой. Наталья призналась, что снова хочет забеременеть, когда Луна пойдет в детский сад.
Ранее мы писали о том, что отец певицы Жанны Фриске заявил о семейной трагедии, вспомнив о смерти мальчика.