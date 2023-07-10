НАШ ШОУБИЗ
17:13, 10 июля 2023
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Сестра Жанны Фриске Наталья раскрыла сумму, которую потратила на процедуру ЭКО

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья призналась, что заплатила за ЭКО 800 тысяч рублей.

Сестра Жанны Фриске Наталья раскрыла сумму, которую потратила на процедуру ЭКО

Источник: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья активно ведет соцсети, где делится с поклонниками подробностями своей жизни. На днях женщина призналась, что заплатила 800 тысяч рублей за возможность стать матерью. В такую сумму обошлась ей процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

Многие подписчики Фриске признаются, что тоже мечтают стать мамами, но не у всех это получается. Сама Наталья тоже в свое время прибегла к этой услуге, чтобы осуществить свою мечту. Родственница артистки рассказала, что из-за непроходимости труб ей было показано ЭКО.

«С первого раза все получилось», – отметила Наталья.

Фриске честно рассказала, что отдала почти 800 тысяч рублей. Но благодаря этому у нее родилась дочь Луна, малышка появилась на свет 8 апреля 2022 года.

Наталья рассказала, что воспитанием ребенка занимается сама, но ей помогают родители. С отцом девочки красавица рассталась еще до родов, но разрешила ему быть на выписке. Сестра Жанны отмечает, что не жалеет о своем решении расстаться с мужчиной и пока им с малышкой комфортно вдвоем.

Сейчас женщине 37 лет, но она не исключает, что в будущем еще раз станет мамой. Наталья призналась, что снова хочет забеременеть, когда Луна пойдет в детский сад.

Ранее мы писали о том, что отец певицы Жанны Фриске заявил о семейной трагедии, вспомнив о смерти мальчика.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
Жанна Фриске
Наталья Фриске
ЭКО
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