В память о муже: Людмила Поргина строит дом-музей
Актриса Людмила Поргина заявила о постройке дома-музея Караченцова.
Вдова актера Николая Караченцова после операции на пальцы ног восстанавливает здоровье и уделяет все свободное время своей мечте. Речь идет о постройке дома-музея.
Оказалось, что Людмила Поргина сделает музей в память о Караченцове прямо на своем участке в Валентиновке. Актриса уже наняла строительную фирму, сейчас идет обсуждение с архитекторами.
«Я обязательно развешу все наши картины, фотографии. Расставлю награды Коли и другие, милые моему сердцу вещи», — рассказала Людмила журналистам PROZVEZD.
Поргина призналась, что обставит дом-музей дорогой мебелью, которую она с мужем покупала в разных странах. Например, у нее есть люстры из Франции и Австрии. В список войдут также шкафы и тумбочки в стиле модерн.
Ранее мы писали, что 74-летняя вдова Караченцова попала на операционный стол.